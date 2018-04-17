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Telegram X можно скачать из App Store даже после удаления
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Telegram X можно скачать из App Store даже после удаления 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Telegram X можно скачать из App Store даже после удаленияНа прошлой неделе Apple удалила Telegram X из российского App Store. Тем не менее, его все ещё можно вернуть.
Для этого не придётся делать чего-то сложное. Всё доступно в приложении App Store и делается в три тапа.
Шаг 1. Открываем App Store —> Обновления.
Шаг 2. Тапаем по иконке профиля в правом верхнем углу.
Шаг 3. Выбираем Покупки и ищем там ранее загруженный вами Telegram X.
Вот и всё. Теперь вы можете скачать мессенджер повторно даже после его удаления из App Store.
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