Telegram X можно скачать из App Store даже после удаления

Telegram X можно скачать из App Store даже после удаленияНа прошлой неделе Apple удалила Telegram X из российского App Store. Тем не менее, его все ещё можно вернуть.

Для этого не придётся делать чего-то сложное. Всё доступно в приложении App Store и делается в три тапа.

Шаг 1. Открываем App Store —> Обновления.

Шаг 2. Тапаем по иконке профиля в правом верхнем углу.

Шаг 3. Выбираем Покупки и ищем там ранее загруженный вами Telegram X.

Вот и всё. Теперь вы можете скачать мессенджер повторно даже после его удаления из App Store.