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Приложение и сайт TaskRabbit ушли в оффлайн из-за киберинцидента
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Приложение и сайт TaskRabbit ушли в оффлайн из-за киберинцидента 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Фото: Anti-Malware.ru
Компания TaskRabbit, предлагающая услуги по выполнению различных поручений, сообщила о приостановлении деятельности своего сайта и приложения в связи с расследованием «инцидента с кибербезопасностью». Напомним, что TaskRabbit была приобретена IKEA.
Компания также сообщила, что клиенты, использующие пароль TaskRabbit в качестве пароля и на других площадках, должны немедленно поменять их.
«Мы понимаем, насколько важна ваша личная информация, поэтому работаем со сторонней компанией, занимающейся кибербезопасностью, и правоохранительными органами для выявления причин данного инцидента», — говорится в сообщении компании.
IKEA приобрела TaskRabbit в сентябре прошлого года, сумма сделки не разглашается. Представители TaskRabbit пообещали своим клиентам компенсацию за невыполненную работу.
Также компания опубликовала на своей странице некий FAQ для пользователей:
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