Приложение и сайт TaskRabbit ушли в оффлайн из-за киберинцидента

Компания TaskRabbit, предлагающая услуги по выполнению различных поручений, сообщила о приостановлении деятельности своего сайта и приложения в связи с расследованием «инцидента с кибербезопасностью». Напомним, что TaskRabbit была приобретена IKEA

Компания также сообщила, что клиенты, использующие пароль TaskRabbit в качестве пароля и на других площадках, должны немедленно поменять их.

«Мы понимаем, насколько важна ваша личная информация, поэтому работаем со сторонней компанией, занимающейся кибербезопасностью, и правоохранительными органами для выявления причин данного инцидента», — говорится в сообщении компании.

IKEA приобрела TaskRabbit в сентябре прошлого года, сумма сделки не разглашается. Представители TaskRabbit пообещали своим клиентам компенсацию за невыполненную работу.

Также компания опубликовала на своей странице некий FAQ для пользователей: