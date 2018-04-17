ООН заступился за Telegram

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«Газпром» не смог найти нужных людей 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Reuters
В «Газпроме» недовольны блокировкой Роскомнадзором социальной сети LinkedIn, поскольку она осложнила корпорации поиск квалифицированных специалистов мирового класса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в компании.
По словам собеседников агентства, искать сотрудников также становится труднее из-за сокращения числа кадровых агентств, которые нанимаются для поиска кандидатов на сложные вакансии. В результате не получилось укомплектовать подразделение по трейдингу газа в Санкт-Петербурге — за год с момента начала формирования в него смогли найти кандидатов только на одну десятую часть открытых вакансий.
LinkedIn — социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. В мире ее пользователями являются более 400 миллионов человек из 200 стран.
В России LinkedIn была заблокирована Роскомнадзором в 2016 году. Соответствующее решение было принято после того, как ведомство не получило от соцсети информации о локализации персональных данных россиян на территории России.
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Комментарии2  Ещё 2 источника 
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