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Как появился Facebook? История создания
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Как появился Facebook? История создания 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Очевидный факт: чтобы добиться успеха в жизни, необходима большая порция наглости. История успеха Facebook в очередной раз полностью подтверждает этот тезис, поскольку изначально Марк Цукерберг без спроса позаимствовал данные и фотографии своих сокурсников и опубликовал их в сети.
Короткая история Facebook Итак, все началось в 2003 году, когда студент Гарварда Марк Цукерберг взломал базу данных своего студенческого общежития, после чего выложил личные сведения и фотографии в сеть. Он опубликовал все это добро в созданной им же программе Facemash. Цель заключалась в том, чтобы развлечь пользователей, которым нужно было оценить фото и решить, кто из изображенных «Вау!», а кто «Отстой» («Hot or Not»).
Результат вызвал скорее возмущение, чем смех, ведь ни у кого из жертв такого «конкурса красоты» Цукерберг не спрашивал разрешения. Руководство университета тоже было не в восторге, и сайт был удален из сети.
Однако Цукерберг уже почувствовал перспективность этой идеи и начал дальнейшую разработку проекта. В начале 2004 года Марк запускает TheFacebook, что сразу же снова вызывает скандал: трое его сокурсников через несколько дней после появления TheFacebook в сети заявили, что Цукерберг украл у них идею. Но начавшую свой путь к успеху социальную сеть было не остановить.
Всего через несколько недель множество студентов Гарварда зарегистрировались в TheFacebook. Новость о появлении новой социальной сети разнеслась очень быстро, и вскоре уже студенты других университетов: Йельского, Колумбийского и Стэндфордского — были захвачены волной энтузиазма.
Цукерберг пригласил в свой бизнес нескольких сокурсников и вскоре переехал из студенческого общежития в Гарварде. Летом 2004 года был открыт первый офис в Пало-Альто, а вскоре появился и первый инвестор. Бывший генеральный директор PayPal Питер Тиль поддержал начинающую компанию, вложив в нее около 450 тыс. евро. В 2006 году запуск новостной ленты Facebook стало плацдармом для окончательного прорыва, и всего четыре года спустя социальная сеть регистрирует более миллиарда просмотров страниц ежемесячно.
Всего через девять лет после ее зарождения в студенческом общежитии в Гарварде стоимость компании Facebook составила около $5 млрд (на май 2012 года). Сегодня ресурс стоит более 300 млрд евро и предоставляет рабочие места примерно 30 тыс. сотрудников по всему миру.
Фото: pxhere.com, wikimedia.com Опрос: Какой социальной сетью вы пользуетесь чаще? ВКонтакте Facebook Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Долой соцсети: как удалить свою учетную запись в Facebook?
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