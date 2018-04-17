Сбой произошел в «Одноклассниках»

Пользователи российской социальной сети «Одноклассники» 17 апреля столкнулись со сбоями. Об этом рассказали в пресс‐службе соцсети.

У нас небольшой сбой, скоро все восстановится, не переживайте

— пресс-служба «Одноклассников».

Источник фото: «Одноклассники»

На карте, которую составили представители сервиса видно, что неполадки были в южных и центральных регионах России . Кроме того, сбои отмечаются на Урале, а также в Омской, Новосибирской и Иркутской областях.