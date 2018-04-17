Сбой произошел в «Одноклассниках» 

Пользователи российской социальной сети «Одноклассники» 17 апреля столкнулись со сбоями. Об этом рассказали в пресс‐службе соцсети.
У нас небольшой сбой, скоро все восстановится, не переживайте
— пресс-служба «Одноклассников».
Источник фото: «Одноклассники»
На карте, которую составили представители сервиса видно, что неполадки были в южных и центральных регионах России. Кроме того, сбои отмечаются на Урале, а также в Омской, Новосибирской и Иркутской областях.
17 апреля СМИ сообщили, что официальный сайт Роскомнадзора подвергся «мощной DDoS-атаке».