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Сбой произошел в «Одноклассниках»
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Сбой произошел в «Одноклассниках» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Пользователи российской социальной сети «Одноклассники» 17 апреля столкнулись со сбоями. Об этом рассказали в пресс‐службе соцсети.
У нас небольшой сбой, скоро все восстановится, не переживайте
— пресс-служба «Одноклассников».
Источник фото: «Одноклассники»
На карте, которую составили представители сервиса видно, что неполадки были в южных и центральных регионах России. Кроме того, сбои отмечаются на Урале, а также в Омской, Новосибирской и Иркутской областях.
17 апреля СМИ сообщили, что официальный сайт Роскомнадзора подвергся «мощной DDoS-атаке».
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