Рамблер завел официальный канал в «ТамТам»

С помощью «ТамТам», появившегося в мае 2017 года и разработанного на базе мессенджера «Одноклассников», можно отравлять личные сообщения и стикеры, делиться фотографиями, видео, вести live-трансляции. В приложении также встроены голосовые и видеозвонки.

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