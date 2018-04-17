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Рамблер завел официальный канал в «ТамТам»
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Рамблер завел официальный канал в «ТамТам» 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: Рамблер
Портал Рамблер завел официальный канал в мессенджере холдинга Mail.Ru Group «ТамТам».
С помощью «ТамТам», появившегося в мае 2017 года и разработанного на базе мессенджера «Одноклассников», можно отравлять личные сообщения и стикеры, делиться фотографиями, видео, вести live-трансляции. В приложении также встроены голосовые и видеозвонки.
Подписаться на наш канал в ТамТам можно здесь.
Наш канал в Telegram также продолжает свою работу, подписывайтесь и читайте главные новости в любимом мессенджере.
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