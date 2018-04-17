Директор РАЭК Сергей Плуготаренко: Рунет в 2017 году сравнялся с ТВ по объему рекламы

Гостей ждут эксклюзивные доклады о будущем интернета, технологий, коммуникаций, бизнеса, цифровой экономики и влиянии «цифры на офлайн». О развитии техно-стартапов в России , роли интернета для успешного бизнеса, главных трендах Рунета и опасностях, которые подстерегают юзеров в сети, в интервью РИАМО рассказал директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко

— Вы провели в 2017 году большое исследование экосистемы технологического предпринимательства и стартапов в России. К каким выводам пришли?

— По данным исследования, проведенного РАЭК совместно с агентством OC&C при поддержке Google , экосистема стартапов в России отличается широтой охвата и разнообразием, присутствием в различных отраслях экономики и реализацией различных типов бизнес-моделей.

Сегодня в России существу ет порядка 700 технологических стартапов на разных стадиях развития. По всей стране насчитывается более 150 бизнес-инкубаторов и технопарков, 112 центров по передаче технологий, действующих на базе вузов и НИИ в 49 регионах.

Россия занимает 26-е место в списке 190 стран по легкости ведения бизнеса. Вместе с тем, нам еще есть над чем работать: у нас относительно низкие показатели по ряду факторов, в том числе по количеству стартапов и стоимостной оценке результатов их работы, а также по тому, что объекты интеллектуальной собственности, созданные на территории России, не получают достаточно широкого распространения.

По итогам 2017 года РАЭК оценивает вклад цифровой экономики в 2,42% ВВП. Вклад мобильной экономики составил 3,8% ВВП. Уже сегодня мобильная экономика — 11-я по размеру в России, и в ближайшие 5 лет прогнозируется ее рост на 10,7% в год. Суммарный вклад цифровой и мобильной экономики в ВВП России в 2017 году составил 4,35 триллиона рублей, или 5,06%. Эти почти 5 триллионов и ровно 5% от ВВП мы и называем цифровой экономикой.

Среднегодовой рост интернет-экономики составляет порядка 10% в год, это немного (раньше было до 40% в год), но этот рост будет стабильным на уровне 10-15% в год в ближайшие годы. РАЭК прогнозирует, что к 2020 году доступ в интернет в РФ будут иметь до 85% россиян, а к 2021 году мобильная экономика станет больше, чем отрасль сельского хозяйства.

— А как выглядит Россия по сравнению с другим миром по развитию диджитал-экономики и чего нам не хватает?

— Согласно рейтингу Digital Society Index агентства Dentsu Aegis Network, Россия замыкает десятку стран — лидеров цифровой экономики. Наилучшие показатели у нашей страны по вовлеченности людей в цифровую экономику — здесь она находится на седьмом месте. Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи digital.

Сильной стороной России традиционно являются кадры. В стране на протяжении многих лет финансировались точные науки, мы располагаем высококвалифицированными и хорошо обученными кадровыми ресурсами в области технологий и инноваций. Еще одно преимущество — доступный для населения доступ к интернету, как к мобильному, так и к широкополосному. В России действуют одни из самых низких цен на интернет. Это объясняется, главным образом, тем, что российское правительство на протяжение довольно долгого времени осознанно инвестировало в инфраструктуру и доступность бесплатного интернета для каждого.

Нами определены три основных направления совершенствования российской экосистемы технологического предпринимательства: Первое — это повышение уровня прибыли от инноваций путем более активного привлечения представителей частного сектора. Во-вторых, это повышение привлекательности предпринимательской деятельности за счет формирования культуры ведения бизнеса и признания заслуг, поскольку в российской научно-инновационной культуре пока не принято ценить деловые качества, без которых невозможно сформировать высокоразвитую экосистему технологического предпринимательства.

В-третьих, это разработка законодательства, обеспечивающего, с одной стороны, возможность надзора и непрерывной доработки, а с другой стимулирующего развитие и рост инноваций.

— Как вы считаете, насколько важны соцсети и мессенджеры для успешного бизнеса?

— Прежде всего, как и в любом бизнесе, важно собрать команду единомышленников и настоящих профессионалов. Если члены команды смотрят в одну сторону, доверяют друг другу и нацелены на один и тот же результат, то это уже практически половина успеха. Кроме того, важна сама идея стартапа: важно найти свою нишу, которая, с одной стороны, будет отличаться от других предложений на рынке, а с другой отвечать интересам пользователей и делать их жизнь лучше.

Ну и, наконец, важно общаться с клиентами, используя для этого все доступные каналы: соцсети, мессенджеры и т.д.

Сегодня постепенно стирается грань между онлайном и оффлайном. Традиционно офлайновые бизнесы ищут новые пути взаимодействия с клиентами в онлайн-каналах, а те компании, которые раньше присутствовали только в интернете, открывают офлайн-точки. Тренд, который уже несколько лет присутствует в зарубежном бизнесе и постепенно развивается у нас — это омниканальность, т.е. взаимодействие с клиентами и пользователями посредством всех доступных каналов, объединенное единой платформой и единым уровнем сервиса.

— Учитывая масштабы увлеченности пользователей гаджетами, грозит ли людям чрезмерная зависимость от ИТ-технологий, как произошло с героями сериала «Черное зеркало»? И можно ли жить без интернета?

— Аудитория Рунета в 2017 году составила 87,7 млн человек (71% населения), таким образом интернетом хотя бы 1 раз в месяц пользуется каждый седьмой россиянин. По итогам 2017 года мобильный интернет в России впервые обогнал десктопный: 70 миллионов пользователей, или 57% населения, пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц, а 20,9% используют исключительно мобильный интернет.

В среднем, по данным Mediascope, российские пользователи проводят в интернете 116 минут в день. Лидером среди устройств являются смартфоны — уже 75% пользователей используют их для выхода в интернет. На втором месте настольные компьютеры, на третьем — ноутбуки.

Жить без интернета, безусловно, можно как, например, без машины или холодильника. Но интернет, как и многие другие устройства, делает жизнь удобнее. Интернет ускоряет доступ к информации, позволяет в режиме онлайн коммуницировать со множеством людей в разных точках мира, делает доступным тысячи услуг, для получения которых ранее требовалось гораздо больше времени и сил — от техники до еды. Но интернетом надо уметь пользоваться и соблюдать правила безопасности, как и при вождении автомобиля.

Что касается бизнеса, то интернет для него — один из возможных каналов развития и способ быстро охватить максимально возможную аудиторию. Без интернета бизнес, конечно, не исчезнет, но многие возможности для него будут недоступны.

— Что сейчас представляет главную опасность для обычного юзера?

— Главный враг обычного юзера — он сам. По статистике киберинцидентов, в 2017 году именно пользователи являются тем самым слабым звеном, с которого чаще всего начинается проникновение вирусов как в домашние компьютеры, так и в корпоративные сети. Большинство крупнейших атак, которые произошли за последний год, такие, как WannaCry и ExPetr, произошли из-за открытия пользователями писем от неизвестных получателей. И в этой связи очень важно повышать компьютерную грамотность населения.

К сожалению, в последние годы значительно возросло число столкновений пользователей, особенно младшего поколения, с кибербуллингом. Например, за 5 лет число подростков, хотя бы раз столкнувшихся с кибербуллингом, выросло более чем в 2 раза. Однако на фоне остального мира мы не выглядим уникальными. Примерно о таких же масштабах свидетельствуют исследования в Великобритании США . При этом буллинг сам по себе не является онлайн-феноменом. Как правило, интернет — это один из каналов агрессии, и лишь примерно в трети случаев буллинг ограничивается цифровым пространством. Основная причина проявления агрессии именно в интернете — это не обилие информации, а безнаказанность, а также простота и скорость воздействия.

— Какие основные тренды последних лет в развитии Рунета вы бы назвали?

— Интернет вещей, искусственный интеллект, большие данные, телемедицина, AR/VR, криптовалюты, нейросети, компьютерное зрение, виртуальные помощники — вот те направления, которые были выделены экспертами Рунета как наиболее динамично развивающиеся, и которые будут определять развитие технологий в ближайшем будущем. Также стоит отметить перетекание пользователей в мобайл, стирание границ между онлайном и офлайном. По итогам 2017 года мобильный интернет в России обогнал десктопный, а интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы.

Что касается сайтов, то они должны работать и быть максимально информативными на любых устройствах, поэтому сегодня мы наблюдаем упрощение визуализации и сочетание минимум оформления — максимум полезности. При этом сайты компаний становятся менее строгими и более ориентированными на пользовательский опыт. Сегодня это не просто способ проинформировать о себе, а прежде всего один из основных каналов привлечение клиентов.

Что касается пользователей, то сегодня они стремятся получить максимум информации за минимальное количество времени. Причина — мобайл и ставшее уже привычкой использование интернета на ходу.

В 2017 году была принята либо вступила в силу масса законодательных инициатив, которые окажут влияние на развитие Рунета и цифровой экономики в России в ближайшей перспективе. Это, прежде всего, программа «Цифровая экономика», которая задает направление развития цифровых технологий в России до 2024 года, а также множество нормативных актов, регулирующих различные сферы интернета и цифровых технологий.

Основным событием этого года, от которого будет буквально зависеть реализация всех остальных, будет вступление в силу положений «закона Яровой» — и затраты, которые потребуются на его реализацию.