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Пользователи начали искать альтернативы Telegram
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Пользователи начали искать альтернативы Telegram 

Авторадио 8 часов назад
Фото: Реальное время
Пользователи Telegram начали искать замену мессенджеру после того, как накануне начался процесс его блокировки в России. Наиболее уверенно новых клиентов набирает WhatsАpp. Нарастить аудиторию смогут также Viber, Facebook Messenger и ICQ. По мнению экспертов, Tеlegram может потерять не менее половины пользователей, если не начнет выполнять российское законодательство. Заблокировать Telegram 13 апреля постановил Таганский суд Москвы по иску Рoскомнадзора. Это связано с отказом администрации мессенджера предоставить спецслужбам ключи для дешифровки переписки пользователей.
Авторадио: последние новости
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 Ещё 25 источников 
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