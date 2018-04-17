Пользователи начали искать альтернативы Telegram 

Пользователи Telegram начали искать замену мессенджеру после того, как накануне начался процесс его блокировки в России. Наиболее уверенно новых клиентов набирает WhatsАpp. Нарастить аудиторию смогут также Viber, Facebook Messenger и ICQ. По мнению экспертов, Tеlegram может потерять не менее половины пользователей, если не начнет выполнять российское законодательство. Заблокировать Telegram 13 апреля постановил Таганский суд Москвы по иску Рoскомнадзора. Это связано с отказом администрации мессенджера предоставить спецслужбам ключи для дешифровки переписки пользователей.