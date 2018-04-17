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Крупные Telegram-каналы недовольны появлением клонов в TamTam
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Крупные Telegram-каналы недовольны появлением клонов в TamTam 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Большинство авторов крупнейших Telegram-каналов пожаловались на создание клонов своих каналов в мессенджере TamTam, созданного на базе «Ок сообщения» в социальной сети «Одноклассники».
Отметим, что 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку Telegram. После этого, основатель мессенджера Павел Дуров прокомментировал действия ведомства по закрытию Telegram. По его словам, блокировка будет иметь ряд последствий, одним из которым станет ухудшение качества жизни 15 миллионов россиян.
По информации представителя TamTam, в мессенджере в течение двух дней появились более 30 тысяч каналов, пишут «Ведомости».
В настоящее время в TamTam появились клоны каналов «Незыгарь», «Сталингулаг», «Методичка», «Бойлерная», «Караульный» и другие.
Причем создатели одноименных Telegram-каналов заявили, что не имеют отношения к появлению клонов в TamTam.
Как писало «Реальное время», из-за блокировки Telegram в два раза возросла популярность мессенджера TamTam. За два года существования проекта аудитория и ее активность в мессенджере показывали постоянный рост, но в последние дни компания зафиксировала бурный всплеск активности.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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