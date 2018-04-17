В Москве запущена разработка программы информатизации «Умный город»

В связи с расширением использования современных информационных технологий в управлении Москвой мэр города Сергей Собянин объявил о начале разработки новой программы «Умный город», которая станет логическим завершением предыдущих проектов.

Мэр Москвы Сергей Собянин на прошлой неделе объявил о начале разработки нового проекта «Умный город», объединяющий в себе все имеющиеся информационные программы, которые есть в столице, что позволит электронным системам управления в городе выйти на новый уровень. Данная программа будет обеспечивать работу органов исполнительной власти, а также различных гражданских институтов и бизнеса. Каждый из сервисов проекта станет доступен для пользователей с любого устройства и в любое время.

Столичный градоначальник пояснил, что с каждым годом в Москве становится все больше всевозможных электронных услуг. Кроме сайта госуслуг в городе действуют такие сервисы, как «Активный гражданин», «Наш город» и другие. По словам Собянина, они призваны привлечь москвичей к управлению городом. Однако информационные технологии меняются, и Москве нужно выходить на новый уровень, чему и поспособствует новый проект, подчеркнул мэр Москвы. «Умный город» призван предоставить доступ не к отдельным услугам, а ко всему комплексу программ, охватывающих все стороны жизни горожан.

Новая программа ставит своей основной целью, прежде всего, повышение качества жизни за счет применения современных информационных и коммуникационных технологий, а также роботизацию значительной части стандартных операций. При этом следует отметить, что создание «Умного города» будет начато не с нуля. За последние годы в столице было внедрено большое количество электронных технологий в различных сферах жизнедеятельности от здравоохранения и образования до безопасности.

На данный момент в Москве уже существует глобальный информационный проект — mos.ru . За прошедший год портал претерпел серьезные изменения, так как была завершена интеграция официального портала мэра Москвы и сайта госуслуг. Помимо этого, в состав данной системы вошли электронный атлас и программа автокод, а также еще порядка 40 различных сайтов органов исполнительной власти, что делает mos.ru, уже на нынешнем этапе, единой информационной платформой для доступа граждан к различным сервисам, ресурсам и услугам. По сравнению с 2016 годом количество пользователей сайта увеличилось на 26 процентов. Одной из самых популярных услуг за прошедший год стала система электронных платежей, через которую было осуществлено более 4 миллионов операций на общую сумму в 13,6 миллиардов рублей.

Также значительный импульс для развития получил сервис телефонных обращений, в котором были объединены различные диспетчерские службы. Любой житель столицы, позвонив по номеру 8 (495) 777-77-77, может решить любой вопрос от элементарного вызова электрика до проблемы капитального ремонта. Вышеупомянутый сервис также использует инновационные технологии, одной из которых является распознавание речи. За 2017 год на номер единого контактного центра позвонили около 24 миллионов человек.

Перечисленные сервисы и информационные услуги являются лишь частью всех действующих программ. В числе основных направлений в развитии современного общества также можно упомянуть о Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАИС), которая предназначена для повышения удобства записи на прием к врачу и сокращению живых очередей. Кроме этого, отметим «Московскую электронную школу», формирующую новую форму образования, к которой значительный интерес проявляют и представители бизнес-сообщества.

Начало нового этапа в информатизации Москвы запланировано на 2019 год. Одними из движущих сил проекта должны стать внедрениеискусственного интеллекта и анализа «больших данных», которые поспособствуют созданию персонифицированной виртуальной среды.