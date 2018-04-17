Сквозное шифрование? Нет, не слышали. РЕЙТИНГ самых конфиденциальных мессенджеров

Общаясь в Skype и WhatsApp, многие не задумываются, что разговор может быть доступен еще десяткам человек, от работников спецслужб до маркетологов. Куда пойти поговорить, чтобы сохранить анонимность? Если вы считаете, что ваша переписка в мессенджерах — ваше личное дело, вы глубоко заблуждаетесь. В связи с блокировкой Telegram разговоры о защите личных данных обрели особенную популярность. Именно этот месенджер традиционно считался одним из самых безопасных в мире. Куда идти за разговорами теперь? Исследование Amnesty International 2016 года в числе лучших называло Facebook Messenger и WhatsApp.

Компании Snapchat и владелец Skype, Microsoft , не могут применять основные меры защиты конфиденциальности в своих службах обмена мгновенными сообщениями, подвергая тем самым риску права пользователей, сообщает Amnesty International.

«Рейтинг конфиденциальности сообщений» оценил 11 компаний, выпустивших популярные мессенджеры. Amnesty International проверила, как в них работает сквозное шифрование.

Реальность такова, что наши сообщения находятся под постоянной угрозой со стороны киберпреступников и шпионажа со стороны государственных органов, — говорит Шериф Эльсейди-Али, руководитель группы по технологиям и правам человека Amnesty International. — Если вы считаете, что обмен мгновенными сообщениями является конфиденциальным, вас ждет большой сюрприз.

При составлении рейтинга Amnesty International оценивала компании в масштабе от 1 до 100 баллов, исходя из того, насколько хорошо они решают четыре задачи:

— признание онлайн-угрозы конфиденциальности и свободы пользователей;

— предоставление пользователям информации об угрозах и уровне шифрования;

— раскрытие информации о правительственных запросах;

— публикация технических деталей систем шифрования.

Tencent, Blackberry и Snapchat: менее 30 баллов

Китайская фирма Tencent оказалась худшей, заработав 0 баллов из 100. За ней последовали Blackberry и Snapchat, набравшие 20 и 26 баллов соответственно.

Несмотря на приверженность Microsoft делу защиты прав человека, компания по-прежнему использует слабую форму шифрования в Skype, так что компания набрала всего 40 баллов и оказалась 4-й снизу. Ни одна из этих компаний этой группы не обеспечивает сквозное шифрование сообщений своих пользователей.

Facebook и Apple на высоте

Ни одна компания не обеспечивает полнейшую конфиденциальность, но Facebook, чьи приложения Facebook Messenger и WhatsApp используют примерно 2 миллиарда пользователей, набрала самый высокий балл: 73 из 100. Из всех компаний рейтинга именно Facebook делает все возможное для оперативного реагирования на угрозы правам человека и сообщает пользователям максимально подробно, что же предпринимается.

Однако, несмотря на включение сквозного шифрования в качестве опции с его новой функцией «секретного разговора», режим по умолчанию в Facebook Messenger использует более слабую форму шифрования, что означает, что Facebook имеет доступ ко всем данным переписки. WhatsApp использует сквозное шифрование по умолчанию и предоставляет пользователям честную информацию о шифровании в приложении.

Apple набрала 67 из 100 баллов, гарантируя полное сквозное шифрование во всех сообщениях в приложениях iMessage и Facetime. Но эксперты считают, что Apple должна делать больше, чтобы пользователи знали, что SMS-сообщения менее безопасны, чем iMessages. Компания также должна принять более открытый протокол шифрования, который позволит полностью независимую проверку.

Напомним, последний скандал с Facebook показал, что за полтора года уровень защиты личных данных пользователей соцсети сильно упал. После того, как стало известно, что компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на политическом консалтинге, могла собрать личные данные до 87 миллионов пользователей Facebook, позиции соцсети и ее основателя Марка Цукерберга сильно пошатнулись.

Сквозное шифрование — базовая защита

Службами мгновенных сообщений, такими как WhatsApp, Skype и Viber, ежедневно используются сотнями миллионов людей. В их число входят правозащитники, оппозиционные политики и журналисты, живущие в странах, где им угрожает серьезная опасность, пишет Amnesty International.

Будущее конфиденциальности и свободы слова в интернете в значительной степени зависит от того, предоставляют ли технологические компании услуги, которые защищают наши коммуникации, или выставляют их напоказ для любопытных глаз, — говорит Шериф Эльсейди-Али.

Только три фирмы из одиннадцати оцененных, Apple, Line и Viber, набрали максимум баллов при оценке обеспечения сквозного шифрования по умолчанию во всех своих приложениях для обмена сообщениями.

Большинство технологических компаний просто не соответствуют стандарту, когда речь заходит о защите конфиденциальности их пользователей. Активисты во всем мире полагаются на шифрование, чтобы защитить себя от шпионажа со стороны властей, и для технологических компаний неприемлемо подвергать их опасности, — говорит Эльсайд-Али.

Amnesty International направила письма 11 оцененным компаниям, запросив информацию о действующих стандартах шифрования каждой компании, а также подробную информацию о политике и практике, которые компания имеет в своем распоряжении для обеспечения выполнения обязанностей в области прав человека в отношении своих услуг обмена мгновенными сообщениями. Восемь из компаний ответили, ответ не получен от Blackberry, Google и Tencent. В материале отмечается, что рейтинг не оценивает безопасность приложений в полной мере.

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