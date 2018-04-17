Сервис Диск-О заработал с Google Drive, Dropbox и Box

Компания Mail.Ru Group выпустила обновление сервиса Диск-О. Напомним, это приложение для Windows и MacOS вышло в конце прошлого года и позиционируется как «убийца» жестких дисков. Как смело заявили разработчики, с апдейтом Диск-О поддержал все главные облачные сервисы мира.

Теперь он поддерживает работу с пятью облачными сервисами: к Облаку Mail.Ru и Яндекс. Диску добавились Google Drive, Dropbox и Box. Выросло и максимальное количество дисков — теперь пользователь может подключить до 20.

Диск-О превращает облака пользователя в своего рода жесткие диски. Диск-О работает с несколькими облачными аккаунтами сразу в одном приложении. Он обеспечивает быстрый доступ к информации, находящейся в разных облаках пользователя. Файлы не занимают место в памяти устройства и становятся доступны пользователю сразу после подключения каждого из хранилищ.

Еще одна новая функция — теперь Диск-О: умеет добавлять диски по протоколу WebDAV. Кроме того, увеличена скорость работы и повышена стабильность приложения.