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Сервис Диск-О заработал с Google Drive, Dropbox и Box
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Сервис Диск-О заработал с Google Drive, Dropbox и Box 

Ferra.ru 1 час назад
Компания Mail.Ru Group выпустила обновление сервиса Диск-О. Напомним, это приложение для Windows и MacOS вышло в конце прошлого года и позиционируется как «убийца» жестких дисков. Как смело заявили разработчики, с апдейтом Диск-О поддержал все главные облачные сервисы мира.
Теперь он поддерживает работу с пятью облачными сервисами: к Облаку Mail.Ru и Яндекс. Диску добавились Google Drive, Dropbox и Box. Выросло и максимальное количество дисков — теперь пользователь может подключить до 20.
Диск-О превращает облака пользователя в своего рода жесткие диски. Диск-О работает с несколькими облачными аккаунтами сразу в одном приложении. Он обеспечивает быстрый доступ к информации, находящейся в разных облаках пользователя. Файлы не занимают место в памяти устройства и становятся доступны пользователю сразу после подключения каждого из хранилищ.
Еще одна новая функция — теперь Диск-О: умеет добавлять диски по протоколу WebDAV. Кроме того, увеличена скорость работы и повышена стабильность приложения.
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