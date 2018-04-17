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Животных оренбургского приюта «Я-живой» теперь можно выбрать онлайн
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Животных оренбургского приюта «Я-живой» теперь можно выбрать онлайн 

АиФ-Оренбург 57 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
На официальном портале администрации Оренбурга появилась электронная база кошек и собак приюта «Я-живой».
Теперь оренбуржцам не обязательно ехать в приют, чтобы познакомиться с потенциальными питомцами. Информацию о возрасте, породе, состоянии здоровья и характере можно узнать из анкет животных. Для этого на городском портале выделен специальный раздел. Анкеты постоянно обновляются и добавляются.
«Самый представительный и сногсшибательный кот приюта! Зрелый мужчина 5-6 лет, здоров, кастрирован, привит. Состоит из одних только достоинств: спокоен, не навязчив, в меру игрив. Терпимо относится к другим животным», так зоозащитники представляют кота Филимона.
Сейчас в приюте содержится около 150 кошек и собак, все животные привиты от бешенства, вакцинированы от вирусных инфекций, обработаны от паразитов.
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