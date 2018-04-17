Животных оренбургского приюта «Я-живой» теперь можно выбрать онлайн

На официальном портале администрации Оренбурга появилась электронная база кошек и собак приюта «Я-живой».

Теперь оренбуржцам не обязательно ехать в приют, чтобы познакомиться с потенциальными питомцами. Информацию о возрасте, породе, состоянии здоровья и характере можно узнать из анкет животных. Для этого на городском портале выделен специальный раздел. Анкеты постоянно обновляются и добавляются.

«Самый представительный и сногсшибательный кот приюта! Зрелый мужчина 5-6 лет, здоров, кастрирован, привит. Состоит из одних только достоинств: спокоен, не навязчив, в меру игрив. Терпимо относится к другим животным», так зоозащитники представляют кота Филимона.

Сейчас в приюте содержится около 150 кошек и собак, все животные привиты от бешенства, вакцинированы от вирусных инфекций, обработаны от паразитов.