ЦБ заблокировал более 800 мошеннических сайтов в 2017 году

В 2017 году по инициативе Банка России были разделегированы (лишены доменного имени — Прим. ред.) более 800 мошеннических сайтов в сфере финансовых рынков, в том числе 160 сайтов лжебанков.

В I квартале текущего года регулятор инициировал блокировку 328 сайтов, из них 64 принадлежали лжебанкам. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

«С 2016 года Банк России проводит активную работу по выявлению, разделегированию и блокировке сайтов организаций, нелегально оказывающих финансовые услуги. Выявляя организации, ведущие нелегальную деятельность на финансовом рынке, Банк России использует информацию, полученную из разных источников. Это могут быть данные мониторинга Интернета, обращения граждан, информация, полученная от общественных организаций, публикации в СМИ, в соцсетях», — прокомментировали в пресс-службе ЦБ.

Для более полного охвата и ускорения обработки поступающих данных в Центральном банке используется аналитика, основанная на обработке больших массивов разрозненной информации (big data). Данные о выявленный потенциально фишинговых сайтах Банк России передает регистраторам доменных имен для дальнейшего разделегирования.

Ранее портал Банки.ру писал про сомнительный банк с дистанционной формой обслуживания. В тот же день Банк России направил обращение регистратору доменного имени о разделегировании сайта АКБ «ДельтаСтройБанк».

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Также были разлелегированы три, предположительно, лжебанка, о которых портал Банки.ру писал в марте 2018 года. Сайты «Страйк Капитал Банка», «МосФин Банка» и «РоссФонд Банка» теперь недоступны.

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