«ВКонтакте»: Сбой в работе соцсети у части пользователей не был связан с блокировкой Telegram

Сбой в работе «ВКонтакте», зафиксированный у части пользователей, не был связан с ограничением доступа к мессенджеру Telegram, работа социальной сети полностью восстановлена. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе «Вконтакте».

«Были кратковременные баги у части пользователей, все было быстро восстановлено, с блокировками (блокировками Telegram — прим. Агентства «Москва» ) это никак не связано», — сказали в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях распространялись сообщения о том, что около половины пользователей «ВКонтакте» не могут получить доступ к своим аккаунтам.