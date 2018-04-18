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«ВКонтакте»: Сбой в работе соцсети у части пользователей не был связан с блокировкой Telegram
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«ВКонтакте»: Сбой в работе соцсети у части пользователей не был связан с блокировкой Telegram 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Сбой в работе «ВКонтакте», зафиксированный у части пользователей, не был связан с ограничением доступа к мессенджеру Telegram, работа социальной сети полностью восстановлена. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе «Вконтакте».
«Были кратковременные баги у части пользователей, все было быстро восстановлено, с блокировками (блокировками Telegram — прим. Агентства «Москва») это никак не связано», — сказали в пресс-службе.
Ранее в социальных сетях распространялись сообщения о том, что около половины пользователей «ВКонтакте» не могут получить доступ к своим аккаунтам.
Агентство «Москва»: последние новости
Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде блокировку Telegram Роскомнадзор заблокировал 200 пиратских интернет-ресурсов за размещение незаконной рекламы онлайн-казино Посещаемость инвестиционного портала Москвы выросла до более чем 150 тыс. пользователей в месяц с 2014 г.
 Ещё 56 источников 
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