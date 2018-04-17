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В ООН усмотрели нарушение стандартов в области прав человека из-за ситуации с Telegram
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В ООН усмотрели нарушение стандартов в области прав человека из-за ситуации с Telegram 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Прайм
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя УВКПЧ Руперта Колвилла.
По его словам, в некоторых случаях в ходе судебного разбирательства по делу о блокировке мессенджера не были соблюдены международные стандарты в области прав человека.
«В случае с шестью лицами, о которых идёт речь, похоже, отсутствовали необходимые юридические гарантии, в частности, распоряжение суда, на основании которого мог быть совершён запрос о предоставлении ключей шифрования. Международные стандарты в области прав человека требуют наличие юридических гарантий и надзора», — рассказал Колвилл.
Он также отметил, что реакция российских властей, связанная с блокировкой сервиса для всех пользователей, «является исключительно непропорциональным ответом».
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор в связи с блокировкой мессенджера внёс в чёрный список более 15 млн IP-адресов.
13 апреля Таганский суд принял решение о блокировке Telegram на территории России.
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