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В Кремле рассчитывают, что из-за ситуации с Telegram никто не будет страдать
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В Кремле рассчитывают, что из-за ситуации с Telegram никто не будет страдать 

RT на русском 3 часа назад
Фото: BFM.RU
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на то, что из-за ситуации вокруг Telegram никто не будет страдать.
«Естественно, мы рассчитываем на то, что никто не будет страдать, те, кто не имеет к этой ситуации отношения. Естественно, мы рассчитываем на то, что со временем эта ситуация будет всеми необходимыми техническими средствами отрегулирована так, чтобы, с одной стороны, исполнялось решение суда в отношении мессенджера, а, с другой стороны, — это никак не затрагивало какие-либо другие функции, или сервисы, или программы, или приложения в интернете», — добавил пресс-секретарь.
Он также отметил, что в компетенцию Кремля не входят вопросы оценки эффективности выполнение решения суда по Telegram.
«Решение суда вынесено. В решении говорится, что блокировка будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены определенные условия. Мы надеемся, что когда-то эти условия будут выполнены мессенджером и он вернётся», — сказала Песков.
Ранее Роскомнадзор направил Apple и Google требование удалить Telegram из магазинов приложений.
16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram.
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