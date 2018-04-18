Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе мессенджера

Пользователи мессенджера Telegram, созданного Павлом Дуровым , по всему миру заявляют о сложностях с доступом к работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в доступе популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что число сообщений о сбое в работе приложения Telegram резко выросло примерно после 5:00 по московскому времени в среду.

Пользователи приложения поясняют, что восстановить доступ к мессенджеру не помогает ни обход блокировок через прокси-сервер, ни через VPN.

Напомним, что 13 апреля Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России из-за отказа руководства компании-владельца приложения предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи шифрования, необходимые для декодирования переписки фигурантов дела о теракте в Санкт-Петербурге , который был совершен в апреле 2017 года.