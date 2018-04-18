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Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе мессенджера
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Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе мессенджера 

Прайм 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Пользователи мессенджера Telegram, созданного Павлом Дуровым, по всему миру заявляют о сложностях с доступом к работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в доступе популярных интернет-ресурсов.
Отмечается, что число сообщений о сбое в работе приложения Telegram резко выросло примерно после 5:00 по московскому времени в среду.
Telegram не работает у пользователей на территории таких стран, как Россия, США, Канада, Великобритания, Франция, Испания, Иран, Саудовская Аравия, Португалия и в других государствах.
Пользователи приложения поясняют, что восстановить доступ к мессенджеру не помогает ни обход блокировок через прокси-сервер, ни через VPN.
Напомним, что 13 апреля Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России из-за отказа руководства компании-владельца приложения предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи шифрования, необходимые для декодирования переписки фигурантов дела о теракте в Санкт-Петербурге, который был совершен в апреле 2017 года.
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