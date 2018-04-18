Пользователи из разных стран сообщают о перебоях в работе Telegram

Пользователи мессенджера Telegram из многих стран, в том числе и из России , отметили сбои в работе сервиса.

Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector.

Отмечается, что число жалоб на перебои в работе резко увеличилось после 05:00 мск.

16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера Telegram.