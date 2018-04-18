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Пользователи из разных стран сообщают о перебоях в работе Telegram
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Пользователи из разных стран сообщают о перебоях в работе Telegram 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Главный региональный
Пользователи мессенджера Telegram из многих стран, в том числе и из России, отметили сбои в работе сервиса.
Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector.
Отмечается, что число жалоб на перебои в работе резко увеличилось после 05:00 мск.
Согласно отзывам пользователей, мессенджер не работает у пользователей из России, США, Великобритании, Португалии, Италии, Франции, Испании, Ирана, Саудовской Аравии, Египта и других стран.
16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера Telegram.
Создатель Telegram Павел Дуров, комментируя начало блокировки мессенджера в России, заявил, что он продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки.
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