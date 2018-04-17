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«Азбуку интернета» дополнили новым обучающим модулем
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«Азбуку интернета» дополнили новым обучающим модулем 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
«Основы работы на планшетном компьютере» — новый обучающий модуль расширенного курса обучения по программе «Азбука Интернета». Программа разработана «Ростелекомом» и Пенсионным Фондом России. В представленных материалах подробно рассказано об отличительных особенностях и специальных навыках, необходимых для работы на планшетах, описаны возможности магазинов приложений с рекомендациями по безопасной установке новых приложений, даны подробные рекомендации по выбору планшета.
Отдельная глава посвящена разбору алгоритмов работы с мобильными приложениями портала, Пенсионного фонда и «Ростелекома».
На интернет-портале azbukainterneta.ru размещен полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить материалы курса:
учебное пособие, которое можно скачать полностью или отдельными главами, методические рекомендации для преподавателей по главам, наглядные пособия к каждому уроку курса.
Материалы модуля «Основы работы на планшетном компьютере» могут использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельного курса по обучению пользователей работе на планшетах и смартфонах, так и в качестве дополнительного урока в рамках базового курса «Азбука Интернета». Данный материал также может стать одним из разделов расширенного курса по обучению компьютерной грамотности продвинутых пользователей.
Материалы представляют собой дополнительный модуль к базовому курсу обучения по уже зарекомендовавшей себя программе обучения пенсионеров компьютерной грамотности, занятия по которой проходят с сентября 2014 года по всей стране.
Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного 22 января 2014 г. Соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным Фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Целью сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть интернет и повышению качества жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети интернет.
Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука Интернета» получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Из заключения Института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.
Все материалы базового курса программы «Азбука Интернета» — учебное пособие, методические рекомендации для преподавателей, полезные материалы и ссылки были размещены разработчиками программы на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru в открытом доступе в конце сентября 2014 года.
На текущий момент на портале в разделе для преподавателей зарегистрировалось более 1000 человек, посещаемость портала постоянно растет.
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