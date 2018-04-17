Франция разработала собственный безопасный мессенджер, чтобы отучить Макрона от Telegram 

В тестировании сервиса принимают участие 20 представителей французского правительства. К лету мессенджер должен будет использоваться всеми чиновниками страны в обязательном порядке.
Ранее Bloomberg сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон и близкий к нему круг чиновников предпочитают использовать чаты Telegram для обсуждения рабочих вопросов. TJ полагает, что разработка Францией собственного мессенджера для чиновников могла начаться именно на фоне приверженности Макрона к Telegram.
Reuters со ссылкой на источник указывает, что в правительстве считают систему шифрования Telegram стойким, однако не обмениваются в его чатах секретной или стратегической информацией.