Франция разработала собственный безопасный мессенджер, чтобы отучить Макрона от Telegram

В тестировании сервиса принимают участие 20 представителей французского правительства. К лету мессенджер должен будет использоваться всеми чиновниками страны в обязательном порядке.

Ранее Bloomberg сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон и близкий к нему круг чиновников предпочитают использовать чаты Telegram для обсуждения рабочих вопросов. TJ полагает, что разработка Францией собственного мессенджера для чиновников могла начаться именно на фоне приверженности Макрона к Telegram.