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Франция разработала собственный безопасный мессенджер, чтобы отучить Макрона от Telegram
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Франция разработала собственный безопасный мессенджер, чтобы отучить Макрона от Telegram 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
В тестировании сервиса принимают участие 20 представителей французского правительства. К лету мессенджер должен будет использоваться всеми чиновниками страны в обязательном порядке.
Ранее Bloomberg сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон и близкий к нему круг чиновников предпочитают использовать чаты Telegram для обсуждения рабочих вопросов. TJ полагает, что разработка Францией собственного мессенджера для чиновников могла начаться именно на фоне приверженности Макрона к Telegram.
Reuters со ссылкой на источник указывает, что в правительстве считают систему шифрования Telegram стойким, однако не обмениваются в его чатах секретной или стратегической информацией.
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