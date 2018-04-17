Дискуссия: как блокировки Роскомнадзора отразились на разработчиках игр

Рассказываем о трудностях, с которыми столкнулись.

Из-за блокировки Роскомнадзором миллионов IP-адресов Amazon и Google у многих игроков из России возникли трудности с доступом к тем или иным играм. 16 апреля игроки пожаловались на то, что не могут войти в Guild Wars 2 и Splatoon 2, а днём позднее Wargaming Alliance и Creative Assembly сообщили о сетевых проблемах Total War: ARENA.

Студия «Кефир!», разработчик мобильной Last Days on Earth, призвала российских игроков использовать VPN, чтобы зайти в игру. Такой же совет дали и создатели Vainglory.

Впрочем, проблемы из-за блокировки возникли не только с играми, но и связанными с ними сервисами. Так, недоступным стал HockeyApp, предназначенный для тестирования приложений, а некоторые пользователи жалуются на то, что не могут войти в PSN.

Очевидно, что составить полную картину последствий действий ведомства трудно, поэтому мы решили призвать самих разработчиков рассказать, как блокировки Роскомнадзора отразились на их деятельности. Если вы работаете над игрой, то делитесь своими историями в комментариях.

#дискуссии