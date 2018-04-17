Пользователям портала «Наш город» доступны весенне-летние темя для обсуждения

Проблему «Аварийные деревья» пользователи портала теперь могут обсудить в разделе «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями».

Новые темы открыты для обращений пользователей портала «Наш город». В категории «Остановка общественного транспорта» теперь можно сообщить о неисправных электронных табло на остановочных пунктах. Помимо этого, желающие могут пожаловаться на некорректное отображение информации о маршрутах следования или на неправильно указанное время на экранах, которые установлены в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Проблему «Аварийные деревья» пользователи портала теперь могут обсудить в разделе «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями». Здесь можно также разместить фото деревьев, которые могут представлять угрозу для безопасности во дворах, парках или около дорог, отмечает mos.ru

В тему «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями» категорий «Дворовые территории», «Дороги» и «Парки» также вернулись весенне-летние вопросы по содержанию газонов, деревьев и кустарников. Кроме того, в соответствующем разделе можно будет написать о проблемах, связанных с работой летних кафе.

Появление весенне-летних позволит пользователям портала контролировать первые сезонные работы в Москве почти в режиме онлайн.

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