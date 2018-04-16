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На замену Telegram: пользователи переходят на новый российский мессенджер
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На замену Telegram: пользователи переходят на новый российский мессенджер 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В последнее время в России наблюдается быстрый рост скачиваний нового мессенджера ТамТам от корпорации Mail.ru — только за последний месяц количество регистраций увеличилось в несколько раз.
Проект существует уже почти год. Мессенджер изначально разработали на базе приложения «ОК Сообщения», запущенного летом 2016 года.
Интерфейс и функции ТамТам понятны и похожи на имеющиеся у конкурентов. При этом, в отличие от Telegram, мессенджер позволяет пользователю совершать не только голосовые, но и видеозвонки в формате HD. Если интернет-соединение недостаточно стабильное, то приложение само переключается в режим обычного голосового звонка. В то же время, в текстовой переписке пока не работают хэштеги.
Как и в Telegram, здесь можно общаться с большой аудиторией посредством создания каналов, без какого-либо ограничения по числу подписчиков. Автор канала сам определяет его публичность или приватность. Создатели мессенджера обещают в скором времени добавить возможность создания ботов. В каналах пока нет функции автоматической или отложенной публикации сообщений.
У ТамТам есть свое десктопное приложение с видеоплеером, который позволяет смотреть видео с наиболее популярных сервисов, таких как YouTube и Vimeo. При этом в программе предусмотрена функция, позволяющая показывать видеоконтент в мини-окне и продолжать переписываться с собеседниками. Помимо этого, здесь есть и стикеры.
Пока приложение проигрывает в объемах аудитории Telegram, но после его блокировки многие пользователи активно переходят на российский аналог — именно он больше других конкурентов похож на детище Павла Дурова по функционалу.
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