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Роскомнадзор: Microsoft, Viber и «Одноклассники» работают в штатном режиме
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Роскомнадзор: Microsoft, Viber и «Одноклассники» работают в штатном режиме 

ТАСС 1 час назад
Роскомнадзор приступил к проверкам сообщений о массовом отключении ресурсов при ограничении доступа к Telegram — ведомство.
ТАСС: последние новости
Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram Сайт telegram.org недоступен для абонентов "большой четверки" Интернет-ресурсы Роскомнадзора работают в штатном режиме после отражения двух DDOS-атак
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