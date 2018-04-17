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Роскомнадзор: Microsoft, Viber и «Одноклассники» работают в штатном режиме
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Роскомнадзор: Microsoft, Viber и «Одноклассники» работают в штатном режиме
ТАСС
1 час назад
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Роскомнадзор
приступил к проверкам сообщений о массовом отключении ресурсов при ограничении доступа к Telegram — ведомство.
ТАСС: последние новости
Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram
Сайт telegram.org недоступен для абонентов "большой четверки"
Интернет-ресурсы Роскомнадзора работают в штатном режиме после отражения двух DDOS-атак
Ещё 1 источник
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