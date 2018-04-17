МИД РФ хотел бы получить инструкции от Роскомнадзора касательно своих каналов в Telegram

"Там [в Telegram] было два канала МИД — на русском и английском языках, — которые мы вели, у которых было достаточное количество подписчиков. Мы их просто перенесли на платформу Viber. При этом мы хотим получить инструкции у Роскомнадзора, как нам быть дальше с этими Telegram-каналами", — сказала она.

Захарова добавила, что не пользуется средствами обхода блокировки для доступа к мессенджеру. «Он не был для меня базовым, поэтому для меня это в принципе не проблема», — пояснила дипломат, отметив, что не поддерживает блокировку Telegram «без подробного пояснения, что происходит».

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Telegram заявлял, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.

В понедельник, 16 апреля, ведомство получило решение суда об ограничении доступа к продуктам Telegram на территории России, операторам направлена информация об ограничении доступа к мессенджеру. Операторы по закону обязаны в течение суток с момента получения уведомления регулятора ограничить доступ к запрещенным ресурсам.