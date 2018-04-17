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МИД РФ хотел бы получить инструкции от Роскомнадзора касательно своих каналов в Telegram
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МИД РФ хотел бы получить инструкции от Роскомнадзора касательно своих каналов в Telegram 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ хотело бы получить инструкции от Роскомнадзора касательно своих официальных каналов в Telegram в связи с блокировкой мессенджера в России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ во вторник в эфире телеканала «Дождь».
"Там [в Telegram] было два канала МИД — на русском и английском языках, — которые мы вели, у которых было достаточное количество подписчиков. Мы их просто перенесли на платформу Viber. При этом мы хотим получить инструкции у Роскомнадзора, как нам быть дальше с этими Telegram-каналами", — сказала она.
Захарова добавила, что не пользуется средствами обхода блокировки для доступа к мессенджеру. «Он не был для меня базовым, поэтому для меня это в принципе не проблема», — пояснила дипломат, отметив, что не поддерживает блокировку Telegram «без подробного пояснения, что происходит».
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Telegram заявлял, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.
В понедельник, 16 апреля, ведомство получило решение суда об ограничении доступа к продуктам Telegram на территории России, операторам направлена информация об ограничении доступа к мессенджеру. Операторы по закону обязаны в течение суток с момента получения уведомления регулятора ограничить доступ к запрещенным ресурсам.
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