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В России сообщили о восстановлении доступа к Telegram
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В России сообщили о восстановлении доступа к Telegram 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Мессенджер Telegram возобновил работу: согласно сообщениям многих пользователей, он стал вновь доступен без использования средств обхода блокировок.
По данным сайта downdetector, сбои в работе сервиса начались 16 апреля около полудня по московскому времени. Однако к 19:00 количество проблемных подключений уменьшилось почти в десять раз.
Владельцы профилей в социальных сетях опубликовали многочисленные сообщения о стабильной работе мессенджера Telegram на своих устройствах.
16 апреля Роскомнадзор отправил операторам связи предписание о блокировке мессенджера Telegram на территории России. 13 апреля суд постановил ограничить доступ к сервису за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.
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