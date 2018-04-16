В России сообщили о восстановлении доступа к Telegram

Мессенджер Telegram возобновил работу: согласно сообщениям многих пользователей, он стал вновь доступен без использования средств обхода блокировок.

По данным сайта downdetector, сбои в работе сервиса начались 16 апреля около полудня по московскому времени. Однако к 19:00 количество проблемных подключений уменьшилось почти в десять раз.

Владельцы профилей в социальных сетях опубликовали многочисленные сообщения о стабильной работе мессенджера Telegram на своих устройствах.