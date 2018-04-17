Хакеры взломали казино через аквариум

Хакеры взломали базу данных казино через «умный» термометр декоративного аквариума, пишет Business Insider со ссылкой на директора по безопасности компании Darktrace.

По словам Николь Иган (Nicole Eagan), взломщики выяснили, что в фойе крупного казино находится аквариум с системой удаленного контроля температуры.

Хакеры использовали соединение подключенной к интернету вещи для закрепления во внутренней сети. Опираясь на этот канал связи, они смогли выгрузить в облако базу данных казино.

По мнению специалистов, развитие интернета вещей открывает большие возможности для киберпреступников. «В интернете вещей задействовано множество устройств — от термостатов, холодильных систем и систем кондиционирования воздуха до принесенных сотрудниками в офисы гаджетов Alexa. Очень много устройств. Это расширяет поверхность атаки, и большая их часть не покрывается традиционной защитой», — отметила Иган.

В марте эксперты по кибербезопасности выявили новую модификацию вируса Mirai: он не только использует уязвимости устройств из интернета вещей, но и превращает такие гаджеты в прокси-сервер. Это позволило хакерам пропустить через зараженные девайсы вредоносный трафик и увеличить мощность атак.