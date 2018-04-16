Ещё
«Это была моя ошибка…»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это была моя ошибка…» 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
«Это была моя ошибка…»Марк Цукерберг заявил на слушании: «Это была моя ошибка, и я приношу свои извинения. Я создал Facebook, я управлял им, и я несу ответственность за все, что произошло».
Он добавил: «Сейчас стало понятно, что мы не приложили достаточных усилий для предупреждения использования этих инструментов для нанесения вреда. Все это привело к созданию фейковых новостей, иностранному вмешательству в выборы, к утечке приватных данных…».
СЕО Facebook особо отметил, что российские хакеры используют платформу социальной сети для манипуляции с выборами в США и в других регионах мира. Он сказал: «В России есть люди, работа которых заключается в том, чтобы найти способы эксплуатации нашей системы, а также других интернет-систем. Это своего рода „гонка вооружений“. Они стараются стать лучше и более продвинутыми, и нам приходится прилагать усилия и осуществлять инвестиции, чтобы их опередить».
Марк Цукерберг подчеркнул, что Facebook тесно сотрудничает с комиссией специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в президентские выборы 2016 года. «Наша работа со специальным прокурором носит конфиденциальный характер» — заметил глава Facebook.
Отвечая на вопрос об утечке личных данных, Марк Цукерберг сказал: «Мы работаем над тем, чтобы понять причины произошедшего с компаний Cambridge Analytica, допустившей утечку приватной информации. Мы предпримем шаги, чтобы этот инцидент больше не повторился».
Банки Сегодня: последние новости
Глава Роскомнадзора усомнился в анонимности Telegram Суд признал опасность мессенджера Telegram и постановил запретить его Правительство Китая заинтересовалось девальвацией юаня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин придумал способ победить коррупцию152
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте237
Российская подлодка спасла Сирию от Британии222
Российский «Панцирь» отбил атаку США721
Россия получила неожиданную поддержку148
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение