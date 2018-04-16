«Это была моя ошибка…»

«Это была моя ошибка…» Марк Цукерберг заявил на слушании: «Это была моя ошибка, и я приношу свои извинения. Я создал Facebook, я управлял им, и я несу ответственность за все, что произошло».

Он добавил: «Сейчас стало понятно, что мы не приложили достаточных усилий для предупреждения использования этих инструментов для нанесения вреда. Все это привело к созданию фейковых новостей, иностранному вмешательству в выборы, к утечке приватных данных…».

СЕО Facebook особо отметил, что российские хакеры используют платформу социальной сети для манипуляции с выборами в США и в других регионах мира. Он сказал: «В России есть люди, работа которых заключается в том, чтобы найти способы эксплуатации нашей системы, а также других интернет-систем. Это своего рода „гонка вооружений“. Они стараются стать лучше и более продвинутыми, и нам приходится прилагать усилия и осуществлять инвестиции, чтобы их опередить».

Марк Цукерберг подчеркнул, что Facebook тесно сотрудничает с комиссией специального прокурора Роберта Мюллера , который расследует возможное вмешательство России в президентские выборы 2016 года. «Наша работа со специальным прокурором носит конфиденциальный характер» — заметил глава Facebook.

Отвечая на вопрос об утечке личных данных, Марк Цукерберг сказал: «Мы работаем над тем, чтобы понять причины произошедшего с компаний Cambridge Analytica, допустившей утечку приватной информации. Мы предпримем шаги, чтобы этот инцидент больше не повторился».