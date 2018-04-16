Хакеры украли у криптоинвестора два миллиона долларов

Злоумышленники похитили у криптоинвестора и специалиста по ICO Яна Балина токены на сумму два миллиона долларов. Примечательно, что это произошло в тот момент, когда специалист вёл прямую трансляцию на тему ICO на своём YouTube-канале.

Информация о криптовалютном кошельке Яна Балина была доступна всем желающим, и пользователи начали писать ему о странных переводах в комментариях к трансляции. Однако блогер не обратил на эти сообщения никакого внимания и спохватился лишь после того, как его разлогинило из аккаунта в « Google Таблицах». В итоге он прервал вещание спустя примерно 15 минут после кражи, однако предпринять что-либо уже не смог.

Позже криптоблогер рассказал, что его аккаунт взломали с помощью старого адреса электронной почты, через который можно было сделать запрос на сброс пароля. Хакеры получили доступ к данным в сервисе Evernote, где он хранил ключи от криптовалютных кошельков. Ян Балина добавил, что хочет не столько вернуть деньги, сколько найти и наказать злоумышленников.