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Хакеры украли у криптоинвестора два миллиона долларов
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Хакеры украли у криптоинвестора два миллиона долларов 

Игромания.ру 14 часов назад
Фото: Игромания.ру
Злоумышленники похитили у криптоинвестора и специалиста по ICO Яна Балина токены на сумму два миллиона долларов. Примечательно, что это произошло в тот момент, когда специалист вёл прямую трансляцию на тему ICO на своём YouTube-канале.
Информация о криптовалютном кошельке Яна Балина была доступна всем желающим, и пользователи начали писать ему о странных переводах в комментариях к трансляции. Однако блогер не обратил на эти сообщения никакого внимания и спохватился лишь после того, как его разлогинило из аккаунта в «Google Таблицах». В итоге он прервал вещание спустя примерно 15 минут после кражи, однако предпринять что-либо уже не смог.
Позже криптоблогер рассказал, что его аккаунт взломали с помощью старого адреса электронной почты, через который можно было сделать запрос на сброс пароля. Хакеры получили доступ к данным в сервисе Evernote, где он хранил ключи от криптовалютных кошельков. Ян Балина добавил, что хочет не столько вернуть деньги, сколько найти и наказать злоумышленников.
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