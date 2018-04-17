Роскомнадзор заблокировал 2 млн IP-адресов Amazon и Google. Это ударило по малому бизнесу

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Российский регулятор внес в реестр запрещенных сайтов более 2 млн IP-адресов компаний Amazon Google в попытке заблокировать Telegram. Блокировка уже ударила по малому и среднему бизнесу, создав трудности онлайн-сервисам.

Представители Telegram пытаются обойти блокировку мессенджера развернув свою инфраструктуру на IP-адресах Amazon. Роскомнадзор массово блокирует эти адреса, однако сервис по-прежнему доступен без прокси и VPN.

О проблемах в работе своего сервиса заявил основатель службы доставки «Птичка» Владимир Кобзев. По его словам, среди заблокированных IP был адрес «Птички». Из-за блокировки сервис не будет работать 14 часов. «Считаю что ситуация достигла опасной черты в целом для капитализации ИТ-бизнеса в России », — написал Кобзев на своей странице в Facebook.

О проблемах в работе из-за действий Роскомнадзора сообщила онлайн-школа английского языка Skyeng. Технический директор компании Bicotender Евгений Терентьев назвал блокировку IP-адресов «точечными ударами по бизнесу».

Управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский рассказал Inc., что сейчас невозможно посчитать убыток онлайн-школы от действий российского регулятора. В сутки у Skyeng проходит около пяти тысяч уроков. А средний размер убытка может составить 1—3 млн рублей, сообщил Inc. Ларьяновский.

Александр Ларьяновский

управляющий партнер

«Уровень компетентности сотрудников Роскомнадзора полностью соответствует уровню грамотности депутатов Госдумы ».

А директор по облачным сервисам компании «Битрикс24» заявлял газете «Ведомости» , что блокировка Роскомнадзором серверов Amazon может привести к временным перебоям в работе огромного количества сервисов.

После 18 часов по московскому времени стало известно, что Роскомнадзор заблокировал 655 тысяч IP-адресов, которые начинаются с 52.58, 18.196, 18.194, 35.156. ИТ-консультант ФБК также разместил ссылку на график блокируемых IP-адресов.

Количество заблокированных IP-адресов

К 20.26 по московскому времени регулятор заблокировал 131 тысячу IP-адресов Amazon, начинающихся с 18.184. А уже в 20.39 стало известно о блокировке 1 млн IP-адресов Google, которые начинаются с 35.192.

Представители Telegram пытаются обойти блокировку мессенджера развернув свою инфраструктуру на IP-адресах Amazon.

Блокировку IP-адресов Amazon в разговоре с RT подтвердил глава Роскомнадзора Александр Жаров . Он заявил, что регулятор блокирует IP-адреса из-за попытки Telegram обойти блокировку. Сегодня в пресс-службе уже заявили, что Рокомнадзор изучает информацию о сервисах для обхода блокировки Telegram, передает агентство ТАСС

Из-за блокировки IP-адресов стал недоступен мессенджер Viber. «Некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon. Наши инженеры работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису», — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере компании.

13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России. Мессенджер не выдал ФСБ ключи для расшифровки личной переписки пользователей.

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