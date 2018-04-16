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Роскомнадзор направил операторам информацию об ограничении доступа к Telegram
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Роскомнадзор направил операторам информацию об ограничении доступа к Telegram 

Москва24 11 часов назад
Фото: Москва24
Роскомнадзор получил решение Таганского районного суда Москвы об ограничении доступа на территории РФ к Telegram, сообщает пресс-служба ведомства.
Информацию направили операторам связи с целью ограничения доступа к мессенджеру.
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