Роскомнадзор направил операторам информацию об ограничении доступа к Telegram

Роскомнадзор направил всем российским операторам связи данные об ограничении доступа к мессенджеру Telegram. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

"В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа", — отмечается в сообщении Роскомнадзора.

Как следует из законодательства РФ, операторы должны заблокировать доступ к мессенджеру в течение 24 часов.

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