Белорусские пользователи сообщили о проблемах с Telegram 

Пользователи из Белоруссии сообщили о проблемах в работе мессенджера Telegram. С последствиями блокировки приложения в России столкнулись за рубежом клиенты мобильных операторов МТС и Velcom. Такую информацию опубликовала «Российская газета».
Абоненты ByFly («Белтелеком») в то же время добавили, что сервис, позволяющий отправлять сообщения, не открывается у них в браузере и демонстрирует ошибку.
Мобильные версии сообщают об аварийном завершении работы приложения. Столкнувшиеся с проблемами пользователи высказали предположение, что белорусские операторы подключены к всемирной паутине через Россию.
Блокировка мессенджера Telegram на территории Российской Федерации началась 16 апреля. На прошлой неделе суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке после того как руководство Telegram отказалось предоставлять ключи шифрования российским спецслужбам. Днем глава ведомства рассказал о дальнейших шагах по блокировке сервиса.