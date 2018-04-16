Жителей России ждет приятное нововведение в Картах Apple

Жителей России ждет приятное нововведение в Картах AppleСогласно сообщению пресс-службы картографического сервиса «2ГИС», на фирменных картах Apple появились данные, отмеченные российским приложением для навигации.

Сотрудничать компании начали в середине марта 2018 года. За время партнерства на картах Apple появились данные об организациях и заведениях, расположенных на территории 290 городов России.

Среди полезной информации для пользователей: номера телефонов, адреса веб-сайтов, расписание работы, отзывы и оценки, снимки.

Представители «2ГИС» дополнительных подробностей не раскрывают. Благодаря партнерству компаний штатное приложение «Карты» в iOS очень скоро станет намного полезнее.