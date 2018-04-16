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В Москве задержана участница группы Pussy Riot и активист Цорионов, протестовавшие против блокировки Telegram
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В Москве задержана участница группы Pussy Riot и активист Цорионов, протестовавшие против блокировки Telegram 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В понедельник в Москве у здания ФСБ во время проведения несанкционированной акции против блокировки Telegram полицейскими задержана участница группы Pussy Riot Мария Алехина и активист Дмитрий Цорионов (Энтео), передает "Интерфакс".
Цорионов сообщил, что было задержано 13 участников акции. По его словам, участники акции кидали разноцветные бумажные самолетики, протестуя таким образом против блокировки мессенджера Telegram.
Как сообщалось ранее, 16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера Telegram. Операторы связи получили команду ограничить доступ к приложению на территории РФ. Как сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров, процесс блокировки займет несколько часов.
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