Ещё
Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram 

ТАСС 13 часов назад
Фото: Амител
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор получил решение Таганского суда Москвы об ограничении доступа к продуктам Telegram на территории России. Как сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства, операторам направлена информация об ограничении доступа к ресурсам Telegram.
"В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа", — говорится в сообщении.
ТАСС: последние новости
Пользователи Telegram в России сообщают о многочисленных перебоях в работе мессенджера В работе мессенджера Viber произошел сбой Жириновский назвал справедливым требование к Telegram предоставить ключи для дешифровки
 Ещё 62 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин придумал способ победить коррупцию172
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте244
Российская подлодка спасла Сирию от Британии221
Российский «Панцирь» отбил атаку США728
На Украине спрогнозировали итог «войны с РФ»20
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение