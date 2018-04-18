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Над Facebook нависла угроза блокировки в России
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Над Facebook нависла угроза блокировки в России 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Капитал страны
Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью "Известиям" сообщил, что по итогам проверки в 2018 году ведомство может заблокировать в России социальную сеть Facebook в случае, если базы данных российских граждан не будут локализованы на территории РФ.
Александр Жаров пояснил, что проверка компании будет проведена до конца текущего года, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены, а именно: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации и соблюдение иных законов. «Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — цитирует ТАСС фрагмент интервью главы Роскомнадзора изданию «Известия».
Глава Роскомнадзора сообщил, что встречается с представителями популярной социальной сети один раз в полгода. Последняя его встреча с представителями Facebook состоялась в феврале 2018 года, на ней обсуждались аспекты выполнения социальной сетью требований российского законодательства, в том числе, локализация баз данных на территории РФ, удаление на всех социальных площадках, входящих в Facebook, противоправного контента в соответствии с законодательством, и пояснения об удалении аккаунтов российских пользователей.
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