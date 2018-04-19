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Google может запретить ZTE выпускать смартфоны на Android
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Google может запретить ZTE выпускать смартфоны на Android 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Китайский производитель ZTE может лишиться права выпускать смартфоны на базе операционной системы Android. Об этом Reuters рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, Google рассматривает возможность запрещения ZTE использовать фирменную ОС в своих устройствах из-за нарушений правил торговли на рынке США.
Нарушение, в котором Министерство торговли США обвиняет ZTE, состояло в поставках фирменной техники на территорию Ирана, находящегося под санкциями. Для этого, констатируют представители ведомства, вендор, чей офис базируется на территории Соединенных Штатов Америки, использовал несколько подставных компаний.
Несмотря на кажущуюся серьезность властей США и Google, сложно представить ситуацию, в которой производителя могут лишить права на использование Android в своих устройствах. В крайнем случае ZTE всегда может воспользоваться открытостью операционной системы, чтобы спроектировать свою собственную версию.
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