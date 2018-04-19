Google может запретить ZTE выпускать смартфоны на Android

Китайский производитель ZTE может лишиться права выпускать смартфоны на базе операционной системы Android. Об этом Reuters рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, Google рассматривает возможность запрещения ZTE использовать фирменную ОС в своих устройствах из-за нарушений правил торговли на рынке США

Нарушение, в котором Министерство торговли США обвиняет ZTE, состояло в поставках фирменной техники на территорию Ирана , находящегося под санкциями. Для этого, констатируют представители ведомства, вендор, чей офис базируется на территории Соединенных Штатов Америки, использовал несколько подставных компаний.

Несмотря на кажущуюся серьезность властей США и Google, сложно представить ситуацию, в которой производителя могут лишить права на использование Android в своих устройствах. В крайнем случае ZTE всегда может воспользоваться открытостью операционной системы, чтобы спроектировать свою собственную версию.

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