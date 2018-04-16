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Роскомнадзор начал блокировать Telegram
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Роскомнадзор начал блокировать Telegram 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру Telegram, сообщается на сайте ведомства.
"В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа", — говорится в сообщении.
В соответствии с законодательством РФ, блокировка должна быть осуществлена в течение 24 часов.
Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Суд уже направил решение в Роскомнадзор. Мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.
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