Прокси или VPN: что лучше использовать для Telegram

Прокси или VPN: что лучше использовать для TelegramСегодня Роскомнадзор начал процесс блокировки Telegram в России . В связи с этим возникает вопрос, чем лучше пользоваться: VPN или прокси?

Для начала разберёмся, что есть что.

Что такое прокси?

Прокси-сервер — промежуточный сервер (комплекс программ), выполняющий роль посредника между пользователем и целевым сервером. Другими словами, это связующее звено между двумя точками.

В некоторых случаях прокси имеют собственный кэш определенных ресурсов. Поэтому такие сервера либо подключаются к указанному серверу и получают ресурс у него, либо возвращают ресурс из кэша.

Благодаря прокси пользователь может анонимно находиться в Сети, но канал передачи данных при этом может быть не зашифрован. *

*шифрование отсутствует на протоколах HTTP и SOCKS

При этом технология прокси работает на более простом, прикладном уровне.

Недостатки:

1. Наиболее распространенными протоколами прокси являются SOCKS и HTTP/HTTPS. SOCKS и HTTP не обеспечивают шифрование.

2. Многие прокси передают первоначальный IP-адрес пользователя на целевой сайт. Соответственно, ни о какой конфиденциальностям в Сети речи быть не может.

3. Прокси настраиваются отдельно под каждое приложение и не являются универсальным решением. Это одновременно и плюс, и минус. В случае с Telegram этого вполне достаточно.

Что такое VPN?

VPN — это обращённое название технологий частной сети, работающих поверх другой сети. Внутри этой сети создаются специальные зашифрованные каналы передачи данных.

По сути, это специализированная точка входа пользователя в сеть. Через неё передается зашифрованный трафик.

Недостатки:

1. Многие VPN-сервисы хранят данные или журналы обмена данными.

2. VPN сервисы нагружают интернет-Сеть на 20%, что может привести к «провисаниям» в работе самих сервисов.

3. При использовании набора протоколов IPSec большой объем дополнительной информации добавляется к исходному пакету. Поэтому требуется дополнительное сжатие по IPComp.

Из-за этого может меняться производительность самого сервиса. Она может увеличиться или наоборот снизиться. Стабильной скорости работы может не быть вовсе.

Так что же лучше использовать для Telegram?

В случае с Telegram ситуация получается двоякой. Для обхода блокировки подходит оба метода.

Но если вы переживаете за сохранность и целостность данных и хотите, чтобы они передавались в зашифрованном виде, то лучше использовать VPN.

Если вы хотите просто обойти блокировку и продолжить общаться с друзьями и близкими в Telegram, то вам будет вполне достаточно использовать встроенный прокси.