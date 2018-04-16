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Прокси или VPN: что лучше использовать для Telegram
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Прокси или VPN: что лучше использовать для Telegram 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Прокси или VPN: что лучше использовать для TelegramСегодня Роскомнадзор начал процесс блокировки Telegram в России. В связи с этим возникает вопрос, чем лучше пользоваться: VPN или прокси?
Для начала разберёмся, что есть что.
Что такое прокси?
Прокси-сервер — промежуточный сервер (комплекс программ), выполняющий роль посредника между пользователем и целевым сервером. Другими словами, это связующее звено между двумя точками.
В некоторых случаях прокси имеют собственный кэш определенных ресурсов. Поэтому такие сервера либо подключаются к указанному серверу и получают ресурс у него, либо возвращают ресурс из кэша.
Благодаря прокси пользователь может анонимно находиться в Сети, но канал передачи данных при этом может быть не зашифрован. *
*шифрование отсутствует на протоколах HTTP и SOCKS
При этом технология прокси работает на более простом, прикладном уровне.
Недостатки:
1. Наиболее распространенными протоколами прокси являются SOCKS и HTTP/HTTPS. SOCKS и HTTP не обеспечивают шифрование.
2. Многие прокси передают первоначальный IP-адрес пользователя на целевой сайт. Соответственно, ни о какой конфиденциальностям в Сети речи быть не может.
3. Прокси настраиваются отдельно под каждое приложение и не являются универсальным решением. Это одновременно и плюс, и минус. В случае с Telegram этого вполне достаточно.
Что такое VPN?
VPN — это обращённое название технологий частной сети, работающих поверх другой сети. Внутри этой сети создаются специальные зашифрованные каналы передачи данных.
По сути, это специализированная точка входа пользователя в сеть. Через неё передается зашифрованный трафик.
Недостатки:
1. Многие VPN-сервисы хранят данные или журналы обмена данными.
2. VPN сервисы нагружают интернет-Сеть на 20%, что может привести к «провисаниям» в работе самих сервисов.
3. При использовании набора протоколов IPSec большой объем дополнительной информации добавляется к исходному пакету. Поэтому требуется дополнительное сжатие по IPComp.
Из-за этого может меняться производительность самого сервиса. Она может увеличиться или наоборот снизиться. Стабильной скорости работы может не быть вовсе.
Так что же лучше использовать для Telegram?
В случае с Telegram ситуация получается двоякой. Для обхода блокировки подходит оба метода.
Но если вы переживаете за сохранность и целостность данных и хотите, чтобы они передавались в зашифрованном виде, то лучше использовать VPN.
Если вы хотите просто обойти блокировку и продолжить общаться с друзьями и близкими в Telegram, то вам будет вполне достаточно использовать встроенный прокси.
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