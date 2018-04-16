Telegram отключился еще в одной стране

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Пользователи сообщили о недоступности Telegram в Белоруссии 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Пользователи Telegram в Белоруссии пожаловались на невозможность пользоваться мессенджером в стране.
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сообщения пользователей в социальных сетях.
В частности, на перебои пожаловались клиенты операторов мобильной связи МТС и Velcom. Также оператор ByFly выдаёт ошибку при попытке открыть сайт мессенджера в браузере.
Отмечается, что мобильное приложение показывает сообщения об аварийном завершении работы.
16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера Telegram на территории России.
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