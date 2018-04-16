Telegram отключился в еще одной стране

МОСКВА , 16 апр — РИА Новости . Белорусские пользователи жалуются на трудности доступа к Telegram. Об этом сообщает «Российская газета».

О проблемах с приложением сообщили абоненты операторов МТС и Velcom. Клиенты ByFly жалуются на ошибку доступа при попытке открыть сайт мессенджера в браузере. Мобильные приложения выводят уведомления об аварийном завершении работы.

По мнению абонентов, подобные сбои могут быть вызваны тем, что белорусские операторы могут «выходить» в интернет через российских провайдеров, которые закрыли доступ к приложению.