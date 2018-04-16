Роскомнадзор заблокировал больше сотни тысяч IP-адресов Amazon 

Роскомнадзор заблокировал 655 352 IP-адреса, принадлежащих компании Amazon. Об этом сообщает издание Медиазона со ссылкой на IT-специалиста Фила Кулина.
По словам другого эксперта отрасли Владислава Здольникова, причиной блокировки стало то, Telegram стал разворачивать механизмы обхода блокировок на базе Amazon.
Здольников уверен, что из-за произошедшей блокировки могут многие сайты перестанут быть доступны, так как используют IP-адреса, принадлежащие Amazon. Кроме того, утверждается, что из-за произошедшего перестали работать кассы в супермаркете «Дикси».