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Роскомнадзор заблокировал больше сотни тысяч IP-адресов Amazon
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Роскомнадзор заблокировал больше сотни тысяч IP-адресов Amazon 

Национальная Служба Новостей 48 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Роскомнадзор заблокировал 655 352 IP-адреса, принадлежащих компании Amazon. Об этом сообщает издание Медиазона со ссылкой на IT-специалиста Фила Кулина.
По словам другого эксперта отрасли Владислава Здольникова, причиной блокировки стало то, Telegram стал разворачивать механизмы обхода блокировок на базе Amazon.
Здольников уверен, что из-за произошедшей блокировки могут многие сайты перестанут быть доступны, так как используют IP-адреса, принадлежащие Amazon. Кроме того, утверждается, что из-за произошедшего перестали работать кассы в супермаркете «Дикси».
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 Ещё 4 источника 
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