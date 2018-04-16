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Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon из-за Telegram
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Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon из-за Telegram 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: dp.ru
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил, что служба начала блокировать IP-адреса компании Amazon из-за того, что их начал использовать мессенджер Telegram для обхода блокировки. Об этом сообщает RT.
"У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешёл Telegram", — заявил Жаров.
По его словам, третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру.
Ранее на отсутствие доступа к Telegram также пожаловались жители Белоруссии.
В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. Мессенджер должен быть заблокирован в течение суток. Роскомнадзор начал также юридически значимую переписку со всеми магазинами приложений по поводу удаления Telegram.
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