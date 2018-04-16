Новости Android #158: характеристики Galaxy Note 9 и ложные антивирусы

Представляем вашему вниманию 158-й выпуск нашего еженедельного проекта «Новости Android»! Сегодня в выпуске мы поговорим о характеристиках готовящегося к выходу Samsung Note 9, новом сервисе Яндекса , обновлении Samsung Gear IconX и ложных антивирусах. Ниже с этими же новостями вы можете ознакомиться в традиционном текстовом формате.

Samsung Electronics отказалась снижать цену на OLED-матрицы для iPhone X следующего поколения, несмотря на готовность Apple найти другого поставщика. Об этом сообщает авторитетный южнокорейский ресурс ETNews со ссылкой на источники, близкие к планам производителя.

По данным издания, ни одному из потенциальных партнеров Apple, занятых производством дисплейных матриц, оказалось не под силу обеспечить компанию достаточным объемом комплектующих. Получив отказы от LG и Japan Display, в Купертино были вынуждены вновь пойти на контакт с Samsung.

Представители Samsung Electronics, приехавшие на встречу с Apple, заявили, что готовы незамедлительность начать производство 100 миллионов панелей, 25% которых предназначаются для iPhone X текущего поколения и 75% — для модели 2018 года. В Купертино, по данным ETNews, еще не приняли окончательного решения.

В качестве жеста доброй воли парламентеры Samsung предложили Apple обеспечить ее матрицами, которые применяются при производстве Galaxy S9. Они, безусловно, уступают тем, которые используются в iPhone X, но при этом значительно дешевле в производстве и вписываются в бюджет Apple.

Определитель незнакомых номеров от Яндекса

Разработчики «Яндекса» добавили в одноименное приложение для Android функцию определения телефонных номеров. Приложение сопоставляет входящие звонки с базой «Яндекс. Справочника» и показывает не просто набор цифр, а название организации, представители которой хотят с вами связаться.

Благодаря «Яндексу» теперь пользователи, стремящиеся избегать контакта с незнакомцами, смогут не думать над тем, кому они понадобились, а спокойно ответить на звонок или внести номер в черный список.

Поскольку база телефонных номеров во многом формируется на основе отзывов самих пользователей, приложение может попросить вас оставить отзыв об организации, с которой вы столкнулись, будь то банк, военный комиссариат или коллекторская служба.

Приложения для определения телефонных номеров — отнюдь не редкость, однако далеко не все из них работают именно так, как хочется пользователям. Некоторые действительно помогают вычислять мошенников и спамеров, тогда как другие могут просто украсть данные из вашей записной книги.

Инсайдеры подтвердили характеристики Galaxy Note 9 Galaxy Note 9, чей релиз, по предварительным данным, намечен на третий квартал 2018 года, получит дисплей с диагональю 6,4 дюйма и аккумулятор емкостью 3850 или 4000 мАч. Об этом независимо друг от друга сообщили сразу два авторитетных инсайдера из Китая , скрывающиеся под псевдонимами Ice Universe и MMDDJ_.

Предстоящий фаблет, по словам главы мобильного подразделения Samsung, станет не только более производительным аналогом своего предшественника, но и более интеллектуальным. Galaxy Note 9 получит поддержку Bixby 2.0, которая предоставляет пользователям широкие возможности для управления смартфоном голосом.

Производитель уже проводит испытания нескольких прототипов Galaxy Note 9, попутно стремясь наладить производство OLED-матриц со встроенным биометрическим датчиком, чтобы поместить сканер под поверхность экрана.

За производительность Galaxy Note 9, очевидно, будет отвечать 8-ядерный процессор Snapdragon 845 — для стран Северной Америки и Океании, и Exynos 9810 — для Европы. Объем оперативной памяти смартфона составит 6 ГБ, а встроенного хранилища — 64 и 256 ГБ с возможностью расширения картами MicroSD до 2 ТБ включительно.

Обновление для Gear IconX

Неделю назад компания выпустила обновление для Gear Fit2 и Fit2 Pro. Фитнес-браслеты научились отслеживать количество потребляемых калорий и получили апдейт интерфейса. Теперь очередь дошла до беспроводных наушников Gear IconX (2018).

Главная особенность апдейта станет возможность пользователей выбирать один из пяти пресетов: Bass Boost, Clear, Dynamic, Soft и Treble Boost. Это особенно пригодится пользователям смартфонов не от Samsung, у которых возникают проблемы с регулировкой звучания.

Также владельцы модели могут регулировать интенсивность функции Ambient Sound. С ней получится игнорировать окружающие звуки и полностью погрузиться в музыку.

Обновление загружается в меню настроек приложения Samsung Gear.

Антивирусы-имитаторы для Anddroid

Почти семь миллионов человек стали жертвами ложных антивирусов, размещенных мошенниками в каталоге Google Play, пишет WeLiveSecurity со ссылкой на отчет вирусных аналитиков ESET. В общей сложности специалистами компании было выявлено 35 приложений, имитирующих функциональность программ по обеспечению защиты устройств на базе ОС Android.

К счастью пользователей, приложения-подделки не содержали вредоносного кода, лишь имитируя активную борьбу с вирусными программами. Некоторые из ложных антивирусов и вправду сканировали устройства пользователей, без разбору нарекая статусом вредоносных вполне безобидные программы. Как правило, вредоносными признавались приложения, имеющие доступ к SMS-сообщениям и адресной книге.

К числу вредоносных такие «антивирусы» также относили и себе подобные программы. Их создатели, не желая терять аудиторию просматривающих рекламу пользователей, требовали от них безотлагательно удалить антивирусное приложение, дублирующее функциональность уже установленного. Сейчас все имитаторы удалены из каталога, но гарантий того, что они не вернутся нет.

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