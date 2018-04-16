Каждый десятый американец удалил свою учетную запись в Facebook

На днях генеральный директор, председатель совета директоров и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг отвечал на вопросы сената США , связанные со скандальной утечкой информации 87 миллионов пользователей. Сам инцидент вызвал обеспокоенность у многих американцев, которые запустили движение «#DeleteFacebook» и начали активно удалять свои учетные записи, надеясь тем самым сохранить свои грязные секреты при себе, вместо того, чтобы не выкладывать их на свою страницу Facebook в первую очередь.

Исследовательская группа Techpinions решила провести исследование и выяснить, насколько серьезно американцы подошли к вопросу удаления своей страницы и знают ли они вообще, что такое Facebook. В изыскании приняли участие 1000 человек разного пола и возраста. Вот результаты:

17% респондентов удалили приложение Facebook с телефона35% стали пользоваться Facebook реже, чем обычно9% полностью удалили свою учетную запись39% в курсе утечки, но им как-то безразлично