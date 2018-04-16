Мобильные операторы во Вьетнаме требуют с клиентов фотографии под угрозой блокировки

Согласно Постановлению Правительства №49, с 24 апреля абоненты обязаны предоставлять операторам точную информацию о себе, включая имя, идентификационный номер и фотографию

После 24 апреля любая учетная запись, не соответствующая этим требованиям, будет заблокирована. Таким методом правительство страны намерено бороться с СМС-спамом.

Сделать фотографию для учетной записи можно в офисе мобильного оператора. Изображения, присланные самим абонентом, не принимаются. Крупнейший мобильный оператор во Вьетнаме Viettel уже начал соответствующую подготовку сотрудников и пообещал отправить рабочие группы в отдаленные районы страны, чтобы помочь живущим там клиентам.

Компания Vinaphone рекомендует клиентам отправить на номер 1414 текстовое сообщение «TTTB», чтобы проверить, правильно ли зарегистрирована их учетная записью. Беспокоиться стоит лишь пользователям, получившим такие сообщения:

Если все в порядке, придет такое сообщение:

На вопрос, что делать иностранцам, работающим во Вьетнаме, в колл-центре Vinaphone ответили, что им придется зарегистрироваться по всем правилам, используя информацию из своих паспортов.

Источник: Tuoi Tre News