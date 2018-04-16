В иранских школах запретили использовать иностранные соцсети

Министерство образования Ирана объявило о запрете на использование иностранных социальных сетей в школах, сообщает иранское информационное агентство ILNA. Как отметили в министерстве, такие меры направлены на уменьшение влияния иностранных интернет-платформ на территории Ирана. Теперь школы должны будут использовать «только местные социальные сети» для коммуникаций.

В результате акций протестов, прошедших с начала года в нескольких иранских городах, власти приняли решение временно заблокировать Telegram, заявив, что приложение позволяет иностранным «контрреволюционным» группам разжигать конфликты среди населения. Именно с этого момента началась активная разработка иранских домашних соцсетей с минимальным ориентированием на иностранные интернет-платформы, которые Тегеран обвиняет в работе с сайтами, враждебными по отношению к Исламской Республике. В итоге за последние месяцы были разработаны несколько иранских приложений, похожих на Telegram (к примеру, Soroushnetwork, который якобы уже имеет пять миллионов подписчиков).

Самыми популярными соцсетями в Иране являются Telegram (в 2017 году им пользовались по 40 миллионов человек ежемесячно) и Instagram, который активно используется иранскими предпринимателями для общения со своими клиентами. На втором месте по популярности находятся Facebook и Twitter, которые формально запрещены в Иране, однако находятся в легком доступе благодаря виртуальной частной сети.