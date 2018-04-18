Посещаемость инвестиционного портала Москвы выросла до более чем 150 тыс. пользователей в месяц с 2014 г.

Посещаемость инвестиционного портала Москвы , работающего по принципу «одного окна» для инвесторов, увеличилась почти в шесть раз за четыре года — до более 150 тыс. пользователей в месяц. Об этом сообщила пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

«Почти в шесть раз увеличилась посещаемость инвестиционного портала города Москвы — с 27 тыс. в месяц в 2014 г. до более 150 тыс. в месяц посещений по итогам первого квартала 2018 г. Контент портала доступен не только для русскоговорящей аудитории, есть возможность получать информацию на пяти языках: китайском, немецком, английском, арабском и итальянском. Российские инвесторы наряду с представителями других стран могут получить исчерпывающую информацию об инвестиционных возможностях российской столицы», — сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина , слова которой приводятся в сообщении.

Индия и Германия. Она обратила внимание, что самыми активными остаются пользователи из России — 85% посещений. 15% делят между собой пользователи из других стран, самые активные среди них — Китай

Одним из самых посещаемых разделов инвестиционного портала является раздел с информацией о земельно-имущественных торгах мегаполиса — на него приходится более 40% всех посещений, подчеркнул руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев

«Возможность участия в земельно-имущественных торгах Москвы с момента запуска инвестиционного портала оценили сотни тысяч пользователей.

В настоящее время на портале зарегистрированы и пользуются данными услугами около 16 тыс. пользователей», — сообщил Г. Дегтев.

По его информации, 14 онлайн-сервисов внедрены в работу инвестиционного портала города. В разработке находятся еще несколько опций.

По данным пресс-службы, в настоящее время на инвестиционном портале размещено около 2,7 тыс. объектов торгов — земельные участки, нежилые и жилые объекты, объекты аренды, акции, права торговли и права на размещение НТО.